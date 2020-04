Nove novos casos de cólera em Nampula, Norte de Moçambique

A província de Nampula, no Norte de Moçambique, registou hoje um aumento de casos de cólera com nove doentes a darem entrada no hospital local de Malema, anunciaram as autoridades de saúde.

