Nomeação de ex-governante escandaliza organização da sociedade civil O Fórum de Monitoria do Orçamento (FMO), organização da sociedade civil moçambicana, manifestou-se escandalizado com a nomeação de Maria Isaltina Lucas como assessora do primeiro-ministro, apontando as referências à visada no caso das dívidas ocultas, sob investigação judicial.





"A nomeação de uma das figuras-chave na contratação das dívidas ocultas para o cargo de assessora do primeiro-ministro revela, mais uma vez, que o Governo de Filipe Nyusi está envolvido no maior escândalo financeiro de Moçambique e não tem nenhum interesse em ver o assunto esclarecido", refere em comunicado o FMO.

O assunto veio a público na quinta-feira da última semana quando Maria Isaltina Lucas acompanhou o primeiro-ministro, Carlos Agostinho do Rosário, na apresentação do Programa Quinquenal do Governo perante o parlamento.