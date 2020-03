NBA suspende temporada após jogador dos Utah Jazz testar positivo A liga profissional de basquetebol norte-americana, a NBA, suspendeu a temporada "até novo aviso" depois de um jogador da equipa dos Utah Jazz ter testado positivo ao novo coronavírus na quarta-feira. internacional Lusa internacional/nba-suspende-temporada-apos-jogador-dos-utah-_5e69b9bd2259591961015331





A decisão surge apenas algumas horas depois da maioria dos proprietários das equipas da liga estarem a ponderar a realização dos jogos nas arenas desportivas sem a presença de público.

Segundo a agência de notícias Associated Press, o jogador infetado é Rudy Gobert.

"O resultado do teste foi divulgado pouco antes da partida do jogo de hoje [quarta-feira] à noite entre os [Utah] Jazz e os Oklahoma City Thunder na Chesapeake Energy Arena. Naquele momento, o jogo (...) foi cancelado. O jogador afetado não se encontrava na arena", pode ler-se no comunicado da NBA.

"A NBA usará este hiato para determinar os próximos passos para avançar em relação à pandemia do coronavírus", acrescenta-se na mesma nota.

Os Estados Unidos registavam na quarta-feira 38 mortos e mais de 1.300 casos de infeção.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.300 mortos em 28 países e territórios.

O número de infetados ultrapassou as 120 mil pessoas, com casos registados em 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 59 casos confirmados.

Face ao avanço da epidemia, vários países têm adotado medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena inicialmente decretado pela China na zona do surto.

