O navio-escola português chegou às 9:30 (7:30 de Lisboa) e partiu às 18:50 (16:50 de Lisboa) rumo a Cabo Verde.

A aportagem do navio, procedente da Argentina, foi feita na zona industrial do porto sul-africano e a guarnição lusa não foi autorizada a desembarcar no cais.

O navio-escola português era aguardado nesta quinta-feira na Cidade do Cabo no âmbito da celebração dos 500 anos da viagem de circum-navegação de Fernão de Magalhães.

Todavia, perante a decisão das autoridades sul-africanas em decretar o "lockdown" (confinamento) do país, a partir das 00:00 de quinta-feira, a Sagres teve de antecipar a chegada prevista para amanhã ao porto da Cidade do Cabo.

A decisão possibilitou o reabastecimento logístico do navio para seguir viagem de regresso a Portugal por ordem do Ministério da Defesa português devido ao agravamento da pandemia da covid-19 nos países a aportar rumo à Ásia, salientou.

O Governo sul-africano adotou medidas sem precedentes, destacando o exército para ajudar as forças de segurança a manter as pessoas em casa e suspendeu todos os voos de entrada e saída do país para evitar a propagação da doença por um período de 21 dias.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou 709 pessoas na África do Sul desde 1 de março, segundo as autoridades da Saúde do país.

