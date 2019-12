Não vou admitir que misturem religião com política -- mestre Kausso Baldé O líder muçulmano guineense Kausso Baldé afirmou hoje que não vai admitir que haja mistura entre religião e política, manifestando preocupação com a linguagem que está a ser utilizada na campanha eleitoral para as presidenciais na Guiné-Bissau. internacional Lusa internacional/nao-vou-admitir-que-misturem-religiao-com_5dfcb88c4e76e5796b22ae17





"A minha vinda de Portugal para cá é para as pessoas não misturarem a religião com a política. Vim pedir para não brincarem e não misturarem a política com a religião, para não dividirem os guineenses", disse à Lusa o também presidente da Associação de Emigrantes da Guiné-Bissau em Portugal.

O respeitado líder muçulmano afirmou que não vai "admitir" aquele tipo de linguagem, porque é "crime e é perigosa".