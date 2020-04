Moza reforça estatuto de banco com a terceira maior rede de balcões em Moçambique O Moza Banco reforçou o estatuto de banco com a terceira maior rede de balcões em Moçambique, com a entrada em funcionamento de mais uma agência no distrito de Ile, na província da Zambézia, centro do país, anunciou a instituição. internacional Lusa internacional/moza-reforca-estatuto-de-banco-com-a-terceira_5e946e559d4956319a02dcf4





"Com a entrada em funcionamento da Agência Ile, eleva-se para 68 o número de unidades de negócio do Moza Banco distribuídas pelo Ppaís", lê-se no comunicado distribuído à imprensa.

A agência é a primeira a entrar em funcionamento naquele distrito e espera-se que venha servir os habitantes locais e das zonas vizinhas "aliviando o sofrimento da população", que era obrigado a percorrer longas distâncias para encontrar uma agência.