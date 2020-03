Morte de migrantes em Moçambique mostra "proporções alarmantes" de tráfico - ONG O Centro para a Democracia e Desenvolvimento, organização não-governamental moçambicana (ONG), considerou hoje que os 64 migrantes encontrados mortos no Centro do país são mais uma prova de que o tráfico de pessoas está a ganhar "proporções alarmantes". internacional Lusa internacional/morte-de-migrantes-em-mocambique-mostra_5e7b9d7723994a197a24d2af





"Esta tragédia resulta do tráfico de pessoas, um crime organizado que tende a ganhar proporções alarmantes em África, incluindo em Moçambique", refere um comunicado do Centro para a Democracia e Desenvolvimento (CDD).

A organização entende que as instituições de justiça moçambicanas devem colaborar com as suas congéneres africanas para a investigação dos casos de tráfico humano e responsabilização dos autores.