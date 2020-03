Morreu o líder parlamentar do Partido de Renovação Social guineense O líder do Partido de Renovação Social (PRS) da Guiné-Bissau, Sola N'Quilim Na Bichita, morreu hoje vítima de doença prolongada, anunciou aquela formação partidária. internacional Lusa internacional/morreu-o-lider-parlamentar-do-partido-de_5e6e13019d64b9194ad288df





Deputado e líder parlamentar do PRS, terceira força política no parlamento do país, Sola N'Quilim Na Bichita foi também ministro em vários governos guineenses.

Sola N'Quilim era formado em engenharia agrónoma.

