Morreu ativista dos direitos dos médicos moçambicanos

O médico e antigo presidente da Associação Médica de Moçambique Jorge Arroz, primeiro dirigente da organização a promover uma greve da classe no país, morreu no domingo, vítima de complicações cardíacas, disseram à Lusa fontes próximas do profissional de saúde.

internacional

Lusa

internacional/morreu-ativista-dos-direitos-dos-medicos_5e6f541d54821b1985aec4c3