Montrond é nome de conde francês e orgulhoso apelido de centenas de cabo-verdianos A viagem do aristocrata e engenheiro militar francês Armand Montrond a Cabo Verde, há quase 150 anos, mudou a história do arquipélago, tornando-o numa lenda que vive hoje nas centenas dos seus descendentes cabo-verdianos. internacional Lusa internacional/montrond-e-nome-de-conde-frances-e-orgulhoso-_5e1b0b59fc58531c1bc60b18





À procura de aventura, em fuga da Europa ou a caminho de outro local, o conde Armand Montrond aportou nas ilhas de Cabo Verde no início da década de 80 do século XIX, fixando-se inicialmente no Mindelo (São Vicente) e depois na Praia (Santiago), até chegar, ao fim de três anos, ao Fogo.

Segundo os historiadores, na ilha do vulcão teve pelo menos 12 filhos de diferentes mulheres, até morrer em 13 de junho de 1900, com 56 anos, mas os descendentes cabo-verdianos multiplicaram-se ao longo dos anos e povoaram a região, começando por Chã das Caldeiras, a quase 2.000 metros de altitude.