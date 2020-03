Moçambique terá de fazer "alterações significativas" ao Orçamento - Economist A consultora Economist Intelligence Unit (EIU) alertou hoje que o orçamento de Moçambique para este ano terá de ter "alterações significativas" tendo em conta a pandemia da covid-19, que deverá abrandar a recuperação económica prevista. internacional Lusa internacional/mocambique-tera-de-fazer-alteracoes_5e789fa42af29a198bb419eb





"As consequências da pandemia vão implicar alterações significativas ao orçamento, com a receita fiscal e a atividade económica a serem afetadas severamente", escrevem os analistas numa nota sobre o orçamento do país.

No comentário, enviado aos investidores e a que a Lusa teve acesso, os peritos da unidade de análise económica da revista britânica The Economist alertam que esperavam "que os esforços de reconstrução depois dos dois ciclones de 2019 continuassem a dominar as decisões de política este ano".