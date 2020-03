Moçambique implementa hoje novas medidas de prevenção Moçambique implementa hoje novas medidas de prevenção da covid-19, que vão vigorar por 30 dias, entre as quais a suspensão dos vistos de entrada no país e o encerramento de todas as escolas. internacional Lusa internacional/mocambique-implementa-hoje-novas-medidas-de_5e785841dcab6f199a31ede0





As medidas foram anunciadas na sexta-feira pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, e incluem ainda a supressão de eventos com mais de 50 pessoas.

O ministro da Saúde moçambicano, Armindo Tiago, anunciou no domingo o registo oficial de um primeiro caso no país, o de um moçambicano com mais de 75 anos, que regressou este mês do Reino Unido e que se encontra em casa com sintomas ligeiros.