Ministros da Defesa e do Interior avaliam impacto de violência em Mocímboa da Praia

Os ministros da Defesa e do Interior de Moçambique deslocaram-se hoje para Mocímboa da Praia, norte do país, para avaliar o impacto do ataque de um grupo armado que tomou a vila na segunda-feira, anunciou hoje o Governo.

internacional

Lusa

internacional/ministros-da-defesa-e-do-interior-avaliam_5e7a4165fed2021973b0766f