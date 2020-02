Ministro do Conselho de Ministros assume funções de primeiro vice-presidente do parlamento O ministro da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares do Governo de Aristides Gomes assumiu hoje o cargo de primeiro vice-presidente do parlamento da Guiné-Bissau, antes de o líder do parlamento ser nomeado Presidente da República interino. internacional Lusa internacional/ministro-do-conselho-de-ministros-assume_5e5a532b03b6eb12a1f4a9e8





"Sendo eu um deputado e tendo pedido a demissão do cargo de ministro da Presidência do Conselho de Ministros reassumo o lugar de deputado e os deputados indigitaram-me primeiro vice-presidente da assembleia", afirmou Armando Mango, eleito deputado pela Assembleia do Povo Unido - Partido Democrático da Guiné-Bissau (APU-PDGB).

Armando Mango vai assumir interinamente a presidência do parlamento, depois de o presidente do Assembleia Nacional Popular, Cipriano Cassamá, ter tomado hoje posse como Presidente interino, numa sessão no parlamento.