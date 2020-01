Ministra das Finanças angolana pede a novos dirigentes fiscalização mais eficaz A ministra das Finanças de Angola, Vera Daves, que hoje deu posse a novos dirigentes das áreas que tutela exortou a uma maior fiscalização e lembrou que há grandes "desafios" a vencer na economia angolana. internacional Lusa internacional/ministra-das-financas-angolana-pede-a-novos_5e15ea227d80d11be4b86e01





"Para quem tem responsabilidade de fiscalização, por favor não sejam omissos. Tenham coragem, independentemente daquilo que encontram. Peçam ajuda (...) e fiscalizem de facto", apelou Vera Daves.

A ministra falava em Luanda na cerimónia da tomada de posse da nova diretora nacional do Orçamento do Estado, Eliana Santos, e outros dirigentes, entre os quais o presidente do Conselho Fiscal da Agência Nacional para Gestão da Região do Okavango (Anagero), David Kinjica, e o presidente do Conselho Fiscal da Empresa Caminhos de Ferro de Luanda, Sebastião Joaquim.

"Os tempos que vivemos estão cheios de desafios", salientou Vera Daves, apontando o "momento menos bom que a economia angolana está a passar".

A governante realçou que a palavra de ordem continua a ser "consolidar", sobretudo do lado da despesa, e melhorar o desempenho das finanças públicas.

"Se não for possível gastar menos, pelos menos gastar melhor. Os angolanos têm de sentir cada cêntimo que gastamos, não podemos gastar por gastar", frisou a ministra.

