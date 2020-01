Ministério da Saúde da Guiné-Bissau quer diminuir mortalidade materna e infantil com assistência médica gratuita O Ministério da Saúde da Guiné-Bissau tem fornecido assistência médica gratuita a grávidas e a crianças menores de cinco anos para diminuir a taxa de mortalidade materna e infantil com o apoio de vários parceiros internacionais. internacional Lusa internacional/ministerio-da-saude-da-guine-bissau-quer_5e31749a918331128796efb1





"As mulheres grávidas não pagam pelos serviços de saúde que precisam durante esse período, as crianças menores de cinco anos também não e isso tudo é feito em coordenação com os nossos parceiros", afirmou à Lusa a ministra da Saúde, Magda Nely Robalo.

Segundo a ministra, as mães não pagam também as cesarianas "para que possam dispor de um serviço que precisam e não tenham de correr riscos de saúde e até morrer, porque não tem possibilidades financeiras".