Ministério da Cultura angolano elege conclusão do Arquivo Nacional como prioridade O Ministério da Cultura angolano elegeu como prioridade para este ano a conclusão da construção do Arquivo Nacional, o restauro de centros culturais das aldeias e a preparação do dossiê para elevar o Cuito Cuanavale a Património Mundial.





A informação foi hoje avançada pela ministra da Cultura de Angola, Maria da Piedade de Jesus, na cerimónia de deposição de uma coroa de flores na estátua do primeiro Presidente angolano, António Agostinho Neto, no âmbito do Dia Nacional da Cultura, que hoje se assinala.

Em declarações à imprensa, a ministra referiu que a homenagem ao "grande poeta de Angola, António Agostinho Neto", o primeiro a promover a cultura nacional num discurso em 1979, marca assim as festividades do Dia Nacional da Cultura.