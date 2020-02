Meteorologia instala serviços no Centro de Moçambique para melhor antecipar tempo adverso O Instituto Nacional de Meteorologia (INAM) de Moçambique vai instalar um Centro Regional de Análise e Previsão de Tempo na cidade da Beira, região central do país, há um ano atingida pelo ciclone Idai, anunciou a instituição. internacional Lusa internacional/meteorologia-instala-servicos-no-centro-de_5e451666e83a5312a7410131





O processo "marca o arranque do processo de descentralização destes serviços" e pretende antecipar com maior precisão condições adversas que ciclicamente afetam a zona, disse o diretor-geral adjunto do INAM, Mussa Mustafa, citado pela Agência de Informação de Moçambique (AIM).

A estação vai estar operacional dentro de dois anos e conseguirá também fazer alertas mais rápidos junto das comunidades que possam ser afetadas.