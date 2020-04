Mesmo com experiência 'online', teatro em Cabo Verde passa pelos palcos -- encenador Apesar da transmissão de uma peça via Internet, por causa do novo coronavírus, o encenador João Branco considerou hoje que o futuro do teatro cabo-verdiano vai continuar a passar por pessoas a assistir espetáculos no mesmo espaço. internacional Lusa internacional/mesmo-com-experiencia-online-teatro-em-cabo_5e84750ab06c74195b27fc78





Desde meados de março que praticamente todas as atividades do teatro na ilha cabo-verdiana de São Vicente cessaram por causa das restrições impostas pela pandemia provocada pelo novo coronavírus.

Além disso, o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas ordenou o fecho de todas as suas estruturas públicas, assim como a Academia Livres de Artes Integradas do Mindelo (ALAIM) e o Centro Cultural do Mindelo, as duas estruturas físicas que iram receber espetáculos teatrais.