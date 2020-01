Mário Leite Silva justifica saída do BFA com exclusão da lista da Unitel O presidente do Conselho de Administração do Banco de Fomento Angola (BFA), Mário Leite Silva, justificou a sua renúncia ao cargo com a exclusão da nova lista de administradores aprovada em dezembro pela operadora de telecomunicações angolana Unitel. internacional Lusa internacional/mario-leite-silva-justifica-saida-do-bfa-com-_5e298ca6d617441277a52004





A posição surge numa carta, com data de 20 de janeiro e à qual a Lusa teve hoje acesso, em que o gestor português, considerado o braço direito da empresária angolana Isabel dos Santos, comunica ao conselho fiscal do BFA a sua renúncia ao mandato, conhecida publicamente esta quinta-feira, na sequência do chamado processo 'Luanda Leaks'.

"No final do passado mês de dezembro, o conselho de administração da Unitel aprovou formalmente a lista de pessoas a designar para o conselho de administração do BFA para o triénio que se inicia. Não fazendo parte dessa lista, considero ser o momento apropriado para fazer cessar as minhas funções neste órgão, que integro desde a primeira hora em que a acionista Unitel entrou no capital social do BFA", lê-se na carta assinada por Mário Leite Silva.