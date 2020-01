Marcelo vê Cabo Delgado como "decisão soberana", oposição aponta ao exterior

O Presidente português classificou hoje como "uma decisão soberana de Moçambique" a estratégia para lidar com a violência armada na província de Cabo Delgado, Norte do país, enquanto os partidos da oposição defendem contactos com a comunidade internacional.

