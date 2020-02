Mais um doente com alta em Macau, apenas dois internados As autoridades de Saúde de Macau anunciaram hoje que mais um doente infetado com o coronavírus Covid-19 recebeu alta hospitalar. internacional Lusa internacional/mais-um-doente-com-alta-em-macau-apenas-dois-_5e57bc0a84a1391299606ea1





Dos dez casos registados em Macau, este é o oitavo paciente a receber alta, continuando internadas duas pessoas.

"Antes de regressar à comunidade", o homem, de 56 anos, "vai ficar em isolamento de 15 dias no Alto de Coloane, dada a possibilidade reincidência da infeção", indicou o médico adjunto da direção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, Lo Ick Long.

Residente no território e motorista da Sociedade de Jogos de Macau, este doente foi o 10.º caso confirmado de Covid-19, diagnosticado em 04 de fevereiro.

O homem esteve em Cantão, capital da província de Guangdong (sul) no dia 25 de janeiro e um dia depois apresentava sintomas de tosse e de febre. Já em Macau, recorreu ao hospital particular Kiang Wu e a diferentes clínicas privadas e só no dia 03 de fevereiro se dirigiu ao Centro Hospitalar Conde de São Januário.

O balanço provisório da epidemia do coronavírus Covid-19 é de 2.800 mortos e mais de 82 mil pessoas infetadas, de acordo com dados de 48 países e territórios.

Além de 2.744 mortos na China continental, onde o surto começou no final do ano passado, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França, Hong Kong e Taiwan.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência de saúde pública de âmbito internacional e alertou para uma eventual pandemia, após um aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão nos últimos dias.

