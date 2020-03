Mais quatro casos confirmados em Portugal, total sobe para 13 -- ministra A ministra da Saúde informou hoje haver quatro novos casos confirmados de infeção com o novo coronavírus em Portugal, três no norte do país e um em Lisboa, que elevam para 13 o total de infetados. internacional Lusa internacional/mais-quatro-casos-confirmados-em-portugal_5e625e64dcab6f199a299bd4





"Destes quatro novos casos, três são no Norte e têm ligação epidemiológica a casos anteriores" e a Itália, disse Marta Temido aos jornalistas após uma reunião dos ministros da Saúde da UE, em Bruxelas.

Marta Temido precisou que três destes casos estão a ser acompanhados no centro hospitalar de São João, no Porto, enquanto o outro é acompanhado no centro hospitalar de Lisboa Central.

"Continuamos com uma identificação da ligação epidemiológica dos casos [...], o que nos permite identificar a existência de casos e nos dá confiança de não haver ainda transmissão livre na comunidade", concluiu a ministra da Saúde.

O surto de Covid-19 - a doença provocada pelo novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia - detetado em dezembro na China já provocou 3.385 mortos e infetou mais de 98 mil pessoas em 87 países e territórios.

Das pessoas infetadas, mais de 55 mil recuperaram.

Além de 3.042 mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Hong Kong, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América e Filipinas, San Marino, Iraque, Suíça, Espanha, Reino Unido e Países Baixos.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado".

ANE // JMR

Lusa/fim