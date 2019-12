Mais de uma centena ainda resiste a 2.000 metros de altitude a produzir o vinho do vulcão

Em plena cratera do vulcão da ilha do Fogo, a quase 2.000 metros de altitude, 138 pequenos produtores resistem à seca e às erupções para garantir as uvas necessárias para um dos mais conhecidos vinhos de Cabo Verde.

