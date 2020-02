Mais de cinco toneladas de cocaína com destino à Europa apreendidas na Costa Rica Mais de cinco toneladas de cocaína foram apreendidas na Costa Rica, anunciaram hoje as autoridades locais afirmando tratar-se da maior apreensão de sempre naquele país da América Central. internacional Lusa internacional/mais-de-cinco-toneladas-de-cocaina-com_5e499de2ee210512b2cf6791





O Ministério da Segurança Pública informou que os 5.048 quilogramas de cocaína foram encontrados no sábado à noite, num contentor no porto caribenho de Moin.

O contentor estava identificado para transportar plantas ornamentais com destino a Roterdão, na Holanda.

As autoridades da Costa Rica relataram no ano passado a apreensão de 45,7 toneladas de cocaína, mas individualmente as maiores apreensões nunca ultrapassaram as duas toneladas.

Segundo a polícia local, até agora apenas uma pessoa foi detida na sequência da apreensão, um homem de 46 anos, natural da Costa Rica, que terá transportado a remessa para o porto.

