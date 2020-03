Mais de 185 mil jovens moçambicanos inscritos no serviço militar este ano Mais de 185 mil jovens moçambicanos inscreveram-se para o Serviço Militar Obrigatório (SMO), após 30 dias de operação de recenseamento, que termina hoje, indicam dados do Ministério da Defesa Nacional (MDN). internacional Lusa internacional/mais-de-185-mil-jovens-mocambicanos-inscritos_5e5cd31b0010b212db35cd7c





De acordo com um balanço do MDN, citado hoje pelo diário Notícias, os números do recenseamento militar alcançados este ano representam 92,97% da meta projetada.

A meta era abranger 200 mil jovens nascidos em 2002 e que completam este ano 18 anos e os maiores dessa idade que não se recensearam nos anos anteriores.