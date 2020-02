Mais 50.000 eleitores inscritos para votar nas autárquicas em Cabo Verde este ano O número de eleitores cabo-verdianos que podem votar nas autárquicas deste ano aumentou em quase 50.000, para 365.157 inscritos, segundo o mapa do recenseamento eleitoral publicado hoje pela Direção Geral de Apoio ao Processo Eleitoral. internacional Lusa internacional/mais-50-000-eleitores-inscritos-para-votar_5e3ac060ec64cc12b38829f1





De acordo com o mapa com o número de eleitores inscritos no recenseamento eleitoral, publicado em Boletim Oficial e consultado pela Lusa, nos 22 municípios do arquipélago estão registados 318.047 eleitores, número a que acrescem os registados fora do país.

Cabo Verde realiza no segundo semestre deste ano as suas oitavas eleições autárquicas, que vão custar ao Estado mais de 3,6 milhões de euros, segundo uma estimativa governamental que consta da lei do Orçamento do Estado.