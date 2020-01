Macau regista menos 17,38% incêndios em 2019 Macau registou menos 17,38% incêndios em 2019 comparando com o ano anterior, anunciou hoje Corpo de Bombeiros do território. internacional Lusa internacional/macau-regista-menos-17-38-incendios-em-2019_5e1ef74519454c1c0d33305a





De acordo com os dados estatísticos de 2019, divulgados em comunicado pelas autoridades do território, no ano passado foram registados 922 Incêndios, em comparação com 1.116 em 2018.

Os bombeiros realizaram 10.620 inspeções em 2019, mais 24,08% do que em 2018, "com o intuito de reduzir os riscos e os prejuízos causados pelos incêndios", lê-se no comunicado.

Os dados apresentados apontam ainda que ao longo do ano de 2019, foram feitas 48.288 ações operacionais por parte dos bombeiros, um aumento de 2,03% em relação a 2018.

