Macau foi buscar mais de 2.000 residentes a Hong Kong para fazerem quarentena no território O Governo de Macau disse hoje que em 15 dias transportou mais de 2.000 residentes que chegaram a Hong Kong para fazerem quarentena no território, numa altura em que as fronteiras das duas regiões semiautónomas estão praticamente encerradas.





No total, o Governo de Macau foi buscar 2.007 pessoas através do transporte institucionalizado para apoio aos residentes e assim fazerem quarentena de 14 dias no território, disse a chefe do departamento de licenciamento e inspeção da Direção dos Serviços de Turismo de Macau, Inês Chan, em conferência de imprensa.

Hoje, no último dia acordado entre as duas regiões que permite o transporte de residentes, estão previstos chegarem 129 residentes de Macau através do aeroporto de Hong Kong, explicou Inês Chan.

A esmagadora maioria das pessoas que chega a Macau através de destinos internacionais, que não a Ásia, aterra no Aeroporto Internacional Hong Kong e só depois é que vêm para Macau através da maior ponte do mundo que junta os dois territórios.

Só que Hong Kong, numa medida muito similar também aplicada em Macau, proíbe desde há uns dias a entrada de todos os não residentes na região semiautónoma chinesa, o que torna praticamente impossível os residentes de Macau chegarem a 'casa'.

"Devido a este desenvolvimento mundial (...) não temos mais esta operação", a partir de quarta-feira, disse, justificando que a maioria dos países do mundo está neste moemento a aplicar fortes controlos fronteiriços.

Também na conferência de imprensa de hoje as autoridades disseram que 2.858 pessoas estão de quarentena em 12 hotéis convertidos em centros de isolamento em Macau como medida preventiva face ao surto da covid-19.

As autoridades de Macau anunciaram hoje mais um caso de contágio da covid-19, elevando o número de infetados para 39 desde o início do surto do novo coronavírus.

Após Macau ter estado 40 dias sem identificar qualquer infeção, a partir de meados deste mês foram identificados 29 novos casos, todos importados.

Em fevereiro, Macau registou uma primeira vaga de 10 casos da covid-19, já todos com alta hospitalar. Após a deteção de novos casos, as autoridades reforçaram as medidas de controlo e restrições fronteiriças, assim como a obrigatoriedade de quarentena de 14 dias imposta a praticamente todos aqueles que entrem no território.

Ainda na conferência de imprensa de hoje, as autoridades indicaram que dos 3.588 casos suspeitos em Macau, 3.533 foram excluídos pelas autoridades, com onze à espera de resultados de análises.

Nas últimas 24 horas foram efetuados 610 testes, sublinharam as autoridades de saúde.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 750 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 36 mil.

Dos casos de infeção, pelo menos 148.500 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.

