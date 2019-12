Macau dá posse a novos notários e aumenta para 91 a oferta privada a partir de 2020 As autoridades de Macau informaram hoje que promoveram na quinta-feira a primeira de três tomadas de posse de notários privados e que a oferta privada destes serviços vai aumentar para 91 em janeiro de 2020. internacional Lusa internacional/macau-da-posse-a-novos-notarios-e-aumenta_5df37a9b4e76e5796b1f8da3





Dos 40 advogados aprovados e nomeados notários privados, 16 tomaram posse na quinta-feira. As restantes duas tomadas de posse estão agendadas para segunda-feira e para 03 de janeiro, indicou em comunicado a Direção dos Serviços de Assuntos de Justiça (DSAJ).

O diretor da DSAJ sublinhou na ocasião que o novo grupo de novos notários privados "deve cumprir as suas atribuições e deveres profissionais em estrita conformidade com a lei, com vista a salvaguardar a veracidade e a legalidade dos factos jurídicos".

Liu Dexue declarou que o objetivo é "garantir a credibilidade e o bom funcionamento do regime notarial e a proporcionar aos residentes da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) serviços notariais de qualidade".

JMC // VM

Lusa/Fim