Macau anuncia novo caso e eleva total para 25 As autoridades de Macau anunciaram hoje mais um caso de contágio da covid-19, elevando o número de infetados para 25 desde o início do surto do novo coronavírus.





Trata-se de um indonésio, de 41 anos, "marido do 14.º caso e pai do 17.º caso confirmado em Macau", informou em comunicado o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.

O trabalhador não residente do território, no dia 17 de março, "apanhou o voo CX718 (com o assento n.º 47D) da companhia aérea Cathay Pacific, com a sua mulher e seu filho, com partida de Jacarta, Indonésia e destino Hong Kong".

Apesar de ter logo registado febre, os primeiros dois testes deram negativos, mas hoje foi submetido a um terceiro teste e o "resultado revelou positivo para o novo tipo de coronavírus", acrescentaram as autoridades.

Este é o 15.º caso detetado pelas autoridades em pouco mais de uma semana, depois de Macau ter estado 40 dias sem identificar qualquer infeção.

Macau registou uma primeira vaga de dez casos de infeção pela covid-19 em fevereiro, que já tiveram alta hospitalar. Após a deteção de novos casos, as autoridades reforçaram medidas de controlo e restrições fronteiriças.

Desde a passada quinta-feira só é possível a entrada de residentes de Macau, Hong Kong, Taiwan e China continental. Mesmo estes passaram a estar sujeitas a uma quarentena obrigatória de duas semanas, caso tenham estado nos 14 dias anteriores em qualquer território ou país.

Segundo os últimos dados do Governo de Macau, estão cerca de 1.400 pessoas isoladas em oito hotéis que o Governo de Macau decidiu converter em centros de quarentena, numa altura em que muitos residentes de Macau regressam ao território provenientes principalmente da Europa e Estados Unidos.

Hoje, Hong Kong anunciou que vai proibir todos os não residentes de entrarem na região semiautónoma chinesa a partir de quarta-feira.

Horas depois, as autoridades de Macau anunciaram que o chefe do executivo do território, Ho Iat Seng, fará uma conferência de imprensa na terça-feira e sublinharam que não excluem a possibilidade de "tomar medidas mais rigorosas".

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 341 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 15.100 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, com a Itália a ser o país do mundo com maior número de vítimas mortais, com 5.476 mortos em 59.138 casos. Segundo as autoridades italianas, 7.024 dos infetados já estão curados.

A China, sem contar com os territórios de Hong Kong e Macau, onde a epidemia surgiu no final de dezembro, conta com um total de 81.054 casos, tendo sido registados 3.261 mortes.

Os países mais afetados a seguir à Itália e à China são a Espanha, com 2.182 mortos em 33.089 infeções, o Irão, com 1.812 mortes num total de 23.049 casos, a França, com 674 mortes (16.018 casos), e os Estados Unidos, com 390 mortes (31.057 casos).

Vários países adotaram medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena e o encerramento de fronteiras.

MIM // JH

Lusa/fim