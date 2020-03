Macau anuncia mais um caso positivo, o 31.º no território As autoridades de Macau anunciaram hoje mais um caso de contágio da covid-19, elevando o número de infetados para 31 desde o início do surto do novo coronavírus. internacional Lusa internacional/macau-anuncia-mais-um-caso-positivo-o-31-no_5e7bac23b0d677194ca2d146





Em pouco mais de 24 horas foram anunciadas seis pessoas infetadas com a covid-19.

O caso agora divulgado refere-se a um residente de Macau, de 27 anos, que apanhou um voo de Nova Iorque, Estados Unidos da América, esta quarta-feira, com destino a Hong Kong, de onde viajou até Macau através da ponte Kong Kong-Zhuhai-Macau, indicaram as autoridades.

O residente de Macau foi transportado da antiga colónia britânica para Macau através do serviço de transporte institucionalizado para apoio aos residentes, indicou o Governo de Macau, acrescentando que "devido à apresentação de sintomas -- febre -- foi imediatamente encaminhado à Emergência Especial do Centro Hospitalar Conde de São Januário" para realização de testes.

Hoje (quarta-feira em Lisboa), o resultado da amostra efetuado no hospital público "revelou positivo para o novo tipo de coronavírus", detalharam.

Após Macau ter estado 40 dias sem identificar qualquer infeção, nos últimos 10 dias foram identificados 21 novos casos, todos importados.

Em fevereiro, Macau registou uma primeira vaga de 10 casos da covid-19, já todos com alta hospitalar. Após a deteção de novos casos, as autoridades reforçaram as medidas de controlo e restrições fronteiriças, assim como a obrigatoriedade de quarentena de 14 dias imposta a praticamente todos aqueles que entrem no território.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou perto de 428 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 19.000.

Em Portugal, há 43 mortes, mais 10 do que na véspera, e 2.995 infeções confirmadas.

