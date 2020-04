Macau admite passagem administrativa de alunos do ensino não superior As autoridades de Macau admitiram hoje a passagem administrativa de todos os estudantes do ensino não superior caso as aulas não recomecem durante este ano letivo, que termina em 31 de julho. internacional Lusa internacional/macau-admite-passagem-administrativa-de_5e8ef31607faa719516b799d





A informação foi avançada por um representante da Direção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) durante a conferência diária de acompanhamento do surto do novo coronavírus e uma reunião plenária do Conselho de Educação para o Ensino Não Superior.

O chefe de departamento de estudos e recursos educativos da DSEJ, Wong Kin Mou, afirmou, contudo, que não existe um calendário ou data limite para se tomar esta medida.

Numa primeira fase, em fevereiro, as autoridades da capital mundial do jogo avançaram para medidas que acabaram, praticamente, por paralisar a economia, como o fecho por 15 dias dos casinos, em fevereiro.

As escolas fecharam, os estabelecimentos de diversão noturna e a esmagadora maioria dos funcionários públicos passou a trabalhar a partir de casa.

Macau registou 45 infetados desde o início do surto do novo coronavírus.

Depois de o território ter estado 40 dias sem identificar qualquer infeção, a partir de meados de março foram identificados 35 novos casos, todos importados, um deles em estado grave.

Em fevereiro, Macau registou uma primeira vaga de 10 casos da covid-19, já todos com alta hospitalar.

Após a deteção de novos casos, as autoridades reforçaram as medidas de controlo e restrições fronteiriças. Uma delas é a quarentena obrigatória de 14 dias aos poucos que ainda entram no território.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19 que começou em dezembro na China, já infetou mais de 1,5 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 87 mil.

