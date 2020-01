Luta contra a corrupção é parte importante do progama de apoio a Angola - FMI O Fundo Monetário Internacional (FMI) considerou hoje à Lusa que a luta contra a corrupção é "uma parte importante" do programa de apoio financeiro a Angola, defendendo o crescente uso de plataforma eletrónica para as obras públicas. internacional Lusa internacional/luta-contra-a-corrupcao-e-parte-importante-do_5e283b6bab112512a5a60280





Questionado pela Lusa sobre o impacto da divulgação da investigação do consórcio de jornalistas, conhecida como 'Luanda Leaks', o responsável do departamento de comunicação do FMI que faz a ligação com Angola disse que este esforço de combate à corrupção "envolve o fortalecimento da legislação relevante, como a preparação de melhorias à lei de combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, e outras leis promovendo uma governança melhor nas instituições públicas".

"Nós não comentamos investigações criminais em curso, julgamentos ou documentos divulgados, mas em geral, como noutros programas do FMI, a luta contra a corrupção é uma parte importante do Programa de Financiamento Ampliado em Angola", ressalvou Gediminas Vilkas.