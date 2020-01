Líder da UNITA diz que guerra entre "marimbondos" não ajuda Angola O presidente da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, criticou hoje a "justiça direcionada" e a guerra entre "marimbondos" no seio do partido do poder, o MPLA, que "não está a ajudar" Angola. internacional Lusa internacional/lider-da-unita-diz-que-guerra-entre_5e1b0c0fd1023a1c08d1f0a2





Adalberto da Costa Júnior, que discursava após uma marcha de militantes e simpatizantes da UNITA que culminou com a inauguração das instalações do secretariado provincial do partido em Luanda, salientou que "todos devem devolver os dinheiros desviados ao Estado", sublinhando que "há nomes de quem já ninguém fala", numa intervenção aplaudida com entusiasmo pelos seus partidários.

O dirigente mostrou-se também surpreendido pela época escolhida pela Procuradoria Geral da República para fazer o arresto de bens da empresária Isabel dos Santos, filha do ex-Presidente José Eduardo dos Santos.