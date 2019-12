Justino Delgado apoia Umaro Sissoco Embaló e apela para unidade do povo Justino Delgado, considerado o principal artista moderno da Guiné-Bissau, apoia Umaro Sissoco Embaló nas eleições presidenciais, mas quer ver a unidade do povo e pede ao próximo chefe de Estado para fazer do país "a Suíça de África". internacional Lusa internacional/justino-delgado-apoia-umaro-sissoco-embalo-e-_5e04a1969057451c02ef429e





A preparar-se para atuar no comício que Umaro Sissoco Embaló vai fazer em Bafatá, segunda cidade da Guiné-Bissau, Justino Delgado explicou à Lusa ter já falado com o candidato que apoia para que no caso de ser eleito, no próximo domingo, convide Domingos Simões Pereira para trabalharem juntos.

"Também faço o mesmo apelo ao Domingos" Simões Pereira, acrescentou Justino Delgado, sublinhando ser "radicalmente contra a divisão" do povo guineense, que, disse, deve ser mantido unido como sonhou Amílcar Cabral, "pai" da nacionalidade.