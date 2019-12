Jornalista de Hong Kong impedido de entrar no território Um jornalista de Hong Kong foi impedido na segunda-feira de entrar em Macau, onde decorrem esta semana as comemorações do 20.º aniversário da transferência do território de Portugal para a China, com a presença do Presidente chinês. internacional Lusa internacional/jornalista-de-hong-kong-impedido-de-entrar-no_5df8c417e3e30e79ac5e7819





Jack Tsang, jornalista da Now TV News, viajava para Macau de autocarro, via ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, quando foi detido e interrogado num posto de controlo temporário sob gestão das autoridades da China continental, noticiou hoje o jornal South China Morning Post, que cita uma declaração da estação de televisão.

A segurança na mais longa travessia marítima do mundo foi reforçada antes da chegada do líder chinês, Xi Jinping a Macau, na quarta-feira, para as celebrações do 20.º aniversário da transferência de administração de Portugal para a China, em 20 de dezembro de 1999.

De acordo com a Now TV News, o repórter esteve detido durante mais de duas horas e foi-lhe negada a entrada "nos próximos dias" no antigo território administrado por Portugal. Em contrapartida, um fotógrafo do mesmo canal foi autorizado a entrar na cidade.

Ambos os jornalistas estavam já registados para a cobertura das atividades comemorativas junto das autoridades de Macau, garantiu a emissora, que afastou a ideia da proibição estar ligada à cobertura dos protestos antigovernamentais em Hong Kong.

Contactada pela agência Lusa, a Associação de Jornalistas de Hong Kong disse estar a apurar as circunstâncias que envolveram o caso e remeteu para mais tarde um comentário oficial.

A semana em que decorrem as cerimónias dos 20 anos da região administrativa especial de Macau, para as quais estão inscritos mais de 650 profissionais dos 'media', tem sido marcada por detenções e denúncias de ameaças a jornalistas.

No domingo, a Associação de Jornalistas de Macau garantiu que "muitos jornalistas locais foram ameaçados por pessoas não identificadas", que as avisaram para a forma como se deveriam expressar e agir.

A associação condenou qualquer intimidação e constrangimentos à liberdade de imprensa e apelou ao Governo Central e à RAEM para que cumpra os compromissos ao abrigo do princípio "Um país, dois sistemas".

Também a Associação de Imprensa em Português e Inglês de Macau (AIPIM) apelou às autoridades do território para que "o livre exercício da profissão esteja assegurado na plenitude (...), perante situações recentes de jornalistas do exterior que viram a entrada negada ou que foram inquiridos prolongadamente nas fronteiras de Macau".

Macau assinala na sexta-feira os 20 anos da transferência da administração do território de Portugal para a China, e organiza a cerimónia de tomada de posse do novo Governo liderado pelo ex-presidente da Assembleia Legislativa, Ho Iat Seng, com destaque para a presença do Presidente chinês.

Esta é a terceira vez que Xi Jinping visita o território. Em 2009, enquanto vice-presidente, deu posse ao agora chefe do Executivo cessante, Fernando Chui Sai On. Em 2014, como Presidente, deu posse ao mesmo chefe do Governo para um segundo mandato.

