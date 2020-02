João Lourenço participa hoje em nova cimeira quadripartida no Ruanda O Presidente da República de Angola, João Lourenço, viaja hoje para o Ruanda onde irá participar numa cimeira quadripartida consagrada à conciliação entre este país e o vizinho Uganda, segundo a imprensa angolana. internacional Lusa internacional/joao-lourenco-participa-hoje-em-nova-cimeira-_5e4e761b5002c3127d4509a7





Além da presença do chefe de Estado angolano, o encontro vai juntar os presidentes do Uganda, Yoweri Museveni, Ruanda, Paul Kagame, e da República Democrática do Congo (RDC), Félix Tshisekedi.

A reunião dos quatro presidentes africanos, na cidade de Gatuna/Katuna, na fronteira entre o Ruanda e o Uganda, foi decidida na mais recente cimeira do grupo, que aconteceu no Palácio Presidencial em Luanda, no dia 02 de fevereiro.