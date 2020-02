IVA em Cabo Verde cresce a 8% com receitas de quase 800 mil euros por dia As receitas fiscais cabo-verdianas aumentaram 5,5% no terceiro trimestre de 2019 em termos homólogos, impulsionadas pelo Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) que cresce a mais de 8%, rendendo quase 800 mil euros por dia. internacional Lusa internacional/iva-em-cabo-verde-cresce-a-8-com-receitas-de-_5e468cd0ab112512a5b11c9a





De acordo com dados compilados hoje pela Lusa com base no mais recente boletim estatístico do Banco de Cabo Verde, deste mês, o Estado cabo-verdiano arrecadou, no total dos impostos cobrados, 30.652 milhões de escudos (277 milhões de euros) de julho a setembro de 2019.

No total dos nove meses de 2019 já apurados, a receita fiscal ascendeu a 60.389 milhões de escudos (545 milhões de euros).