"O caso suspeito de Covid-19 continua numa condição estável. Está a ser monitorizado pelo Ministério da Saúde", refere a mais recente atualização do estado de saúde do paciente divulgada na página oficial do Ministério da Saúde na rede social Facebook.

Na sua página oficial, a clínica Stamford Medical, onde o doente está isolado, explica que o paciente entrou no local, com uma máscara tendo sido implementados os protocolos previstos para casos suspeitos de Covid-19.

"Foi imediatamente recebido e avaliado na nova recém-construída, auto contida unidade temporária de isolamento, separada da clínica principal", refere a clínica.

"O paciente continua ali em isolamento. O acesso ao paciente está restringido a pessoal essencial e de acordo com rígidos protocolos de controlo de infeção", sublinha.

Uma amostra do paciente foi enviada para análise na Austrália, já que o laboratório em Timor-Leste ainda não está preparado para testar Covid-19.

O Facebook é o método mais usado para comunicação ampla de mensagens em Timor-Leste e grande parte das instituições têm usado a rede social para comunicar informação atualizada sobre o vírus e para desmentir algumas notícias falsas que têm surgido tanto 'online' como na imprensa local.

"Continuaremos a partilhar informação com o desenvolver da situação. Por favor não partilhem informação por verificar", refere a mensagem do Ministério.

Na sexta-feira, no âmbito das medidas de preparação para o novo coronavírus, a Organização Mundial de Saúde (OMS) entregou às autoridades de saúde timorense 100 kits necessários para testar o Covid-19, o que permitirá ao Laboratório Nacional realizar mil testes.

Rajesh Pandav, responsável da OMS em Timor-Leste, explicou à Lusa que o processo de testar o vírus "demorará ainda 10 a 15 dias a ser implementado", já que é necessário criar algumas condições no laboratório.

"O material tem que ter validade, o que demora alguns dias e é necessário corrigir problemas no equipamento de segurança das amostras", explicou.

"Esse processo demorará entre 10 e 15 dias para que possamos começar a fazer testes aqui. Até lá as amostras continuam a ser recolhidas e enviadas para a Austrália", disse.

O resultado da análise ao paciente suspeito deverá ser conhecido nos próximos dias.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou cerca de 3.600 mortos entre mais de 105 mil pessoas infetadas numa centena de países e territórios.

Das pessoas infetadas, cerca de 60 mil recuperaram.

Depois de a China ter colocado 60 milhões de pessoas em quarentena para tentar travar a epidemia, a Itália anunciou uma medida idêntica no Norte do país, que pode afetar cerca de 16 milhões de pessoas em cidades como Milão, Veneza ou Parma.

A Itália registou já 233 mortos em quase seis mil pessoas detetadas com o novo coronavírus, que pode causar infeções respiratórias como pneumonia.

