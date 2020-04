Itália regista mais 570 mortes e 1.396 novos casos de infeção Itália regista 18.849 mortes pela covid-19, mais 570 do que na quinta-feira, e 98.273 pessoas doentes, com o surgimento de 1.396 novos casos, com os dados divulgados hoje pelas autoridades a mostrar desaceleração no número de vítimas. internacional Lusa internacional/italia-regista-mais-570-mortes-e-1-396-novos-_5e90acf1864b8531bec4ecb1





Em conferência de imprensa, o chefe da Proteção Civil italiana, Angelo Borrelli, revelou que o número total de contágios se situa em 147.577 pessoas infetadas pela covid-19, mais 3.951 do que o registado nas últimas 24 horas, desde que foi detetada o primeiro caso de infeção em 21 de fevereiro.

Segundo o boletim de hoje, o número de pessoas doentes em Itália é de 98.273, o que representa um aumento de 1.396 em comparação com os dados de quinta-feira.

Do total de doentes, 66.534 estão isoladas em casa com sintomas ligeiros, 28.242 hospitalizadas e 3.497 nos cuidados intensivos.

Apesar do número de mortes continuar a subir, com um total de 18.849, o boletim de hoje contabiliza 570 óbitos, menos 40 do que o registado na quinta-feira, dia em que se contabilizaram 610 mortos pela covid-19.

Em relação a novos contágios, o registo de 1.396 novos casos nas últimas 24 horas é inferior aos 1.615 contabilizados no dia anterior, o que representa uma descida de 219 casos na dinâmica de crescimento da doença.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 96 mil mortos e infetou quase 1,6 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Os Estados Unidos são o país mais afetado em número de casos, com 466.299 infetados e 16.686 mortos.

A Europa é o continente com mais casos contabilizados (826.382) e com maior número de vítimas mortais (66.642).

A Itália é o país com maior número de mortes (18.849), seguida dos Estados Unidos (16.686), da Espanha (15.843), da França (12.210) e do Reino Unido (8.958).

Em África, há registo de 630 mortos num universo de mais de 12.219 casos em 52 países.

