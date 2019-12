Itália disponibiliza quase 1 ME para projeto de apoio a jovens deficientes em Moçambique A Cooperação italiana em Moçambique disponibilizou 900 mil euros para um projeto formação profissional a jovens portadores de deficiência em três cidades moçambicanas, disse à Lusa coordenadora do projeto. internacional Lusa internacional/italia-disponibiliza-quase-1-me-para-projeto-_5df75d8ae3e30e79ac5e0074





"É um projeto que quer realizar alguns percursos de inclusão socioeconómicas para jovens com deficiência", disse Elena Pani, coordenador do projeto, da autoria da Associação Italiana Amigos de Raoul Follereau (Aifo) em com coordenação com a Cooperação italiana em Moçambique.

O projeto visa igualmente divulgar e proteger os direitos das pessoas com deficiência, nomeadamente o acesso aos edifícios públicos, transporte, formação profissional e oportunidades de emprego.