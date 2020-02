Itália contabiliza mais de mil casos de infeção O número de pessoas infetadas em Itália com o Covid-19 subiu para 1.128, enquanto o total de vítimas mortais aumentou para 29, revelaram hoje as autoridades italianas. internacional Lusa internacional/italia-contabiliza-mais-de-mil-casos-de_5e5aad7033b593129ad27865





De acordo com a Proteção Civil de Itália, das 1.128 pessoas infetadas desde o início da emergência por causa do surto de Covid-19, 29 morreram e 50 recuperaram.

O balanço anterior, divulgado pelo Centro Europeu para a Prevenção e Controlo das Doenças, indicava 888 infetados e 21 mortos.

A epidemia de Covid-19 provocada por um novo coronavírus, detetado na China no final do ano, já infetou 85.203 pessoas, das quais morreram 2.921, segundo as autoridades dos 60 países e territórios afetados.

Das pessoas infetadas, mais de 36 mil recuperaram.

Em Portugal, os 59 casos suspeitos que fizeram testes nos hospitais deram todos negativos de coronovírus.

Fora de Portugal, há a confirmação de infeção de dois portugueses, tripulantes de um navio de cruzeiros, e que se encontram hospitalizados no Japão.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado".

