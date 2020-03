Irão atinge os 2.757 mortos, com 117 nas últimas 24 horas As autoridades iranianas anunciaram hoje 117 novas mortes devido ao novo coronavírus, o que faz aumentar para 2.757 o número total de vítimas mortais da doença no Irão, um dos países mais afetados pela epidemia. internacional Lusa internacional/irao-atinge-os-2-757-mortos-com-117-nas_5e81d2ac99a1bc19800bb539





As autoridades de saúde registaram 3.186 novos casos de infeção nas últimas 24 horas, declarou Kianuche Jahanpur, porta-voz do Ministério da Saúde, na sua comunicação diária transmitida pela televisão.

No total, foram contabilizados oficialmente no Irão 41.495 casos da covid-19,a doença provocada pelo novo coronavírus.

Respondendo a críticas, o presidente iraniano justificou no domingo com o estado débil da economia a falta de medidas enérgicas no combate à propagação da covid-19 no país.

Hassan Rohani disse que as medidas de combate à infeção tiveram em conta o efeito arrasador que largos períodos de quarentena podiam ter sobre a débil economia iraniana, que enfrenta sanções económicas severas impostas pelos Estados Unidos após abandonar em maio de 2018 o acordo internacional com a República Islâmica sobre o nuclear concluído em 2015.

"A saúde é um princípio para nós, mas a produção e a segurança da sociedade também o são", justificou o Presidente iraniano, acrescentando que "este não é o tempo para uma guerra política".

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 697.000 pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 33.200.

Dos casos de infeção, pelo menos 137.900 são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com mais de 382.000 infetados e mais de 23.000 mortos, é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos.

PAL (RBF)// ANP

Lusa/fim