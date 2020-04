Irão anuncia mais 111 mortes e eleva para 4.585 o número total O Irão registou nas últimas 24 horas 111 mortes adicionais relacionadas com o novo coronavírus, aumentando o número oficial para 4.585 mortos no país, o mais atingido pela epidemia da covid-19 no Médio Oriente. internacional Lusa internacional/irao-anuncia-mais-111-mortes-e-eleva-para-4_5e944b0f46d99c31c0288b9b





Durante a sua comunicação diária, o porta-voz do Ministério da Saúde iraniano, Kianouche Jahanpour, anunciou 1.617 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus, elevando o número de contágios confirmados para 73.303, dos quais 45.983 pessoas já recuperaram.

"A tendência decrescente e constante observada nos últimos dias para novos casos de contaminação continuou nas últimas 24 horas", disse Jahanpour.

Segundo o porta-voz, "as pessoas devem continuar a evitar deslocamentos desnecessários" para conter a propagação do vírus no país.

O Irão anunciou as primeiras mortes do novo coronavírus em 19 de fevereiro na cidade xiita de Qom, a 150 quilómetros ao sul de Teerão.

Alguns especialistas suspeitam que os números oficiais iranianos estejam a ser subestimados.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 112 mil mortos e infetou mais de 1,8 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Dos casos de infeção, quase 375 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

