Internamentos aumentam 10% em França para quase 20 mil

A França regista atualmente 40.174 casos de covid-19 confirmados por teste, há 2.606 vítimas mortais e as hospitalizações continuam a aumentar, com mais 10% de pacientes internados devido ao vírus, segundo as autoridades.

