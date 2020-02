Iniciativa para a Transparência dos Recursos Naturais chumba adesão da Guiné Equatorial A Iniciativa para a Transparência na Indústria Extrativa (EITI, em inglês) rejeitou na sexta-feira a adesão da Guiné Equatorial por falta de informações sobre a participação da sociedade civil, fazendo uma nova avaliação em junho. internacional Lusa internacional/iniciativa-para-a-transparencia-dos-recursos-_5e492fcdc935e51293a0822f





"O conselho reconhece o empenho do Governo no processo de adesão e o progresso que foi feito no estabelecimento de um grupo de trabalho e na preparação de um plano de trabalho, mas concluiu que a aplicação submetida em 06 de novembro de 2019 não providenciou elementos suficientes para demonstrar o cumprimento dos cinco requisitos [de adesão]", lê-se na nota enviada à Lusa, na qual se dá conta da decisão.

No texto, a EITI "salienta a importância do envolvimento da sociedade civil e a adesão ao protocolo da EITI sobre a sociedade civil" e acrescenta que "mandatou o Secretariado Internacional para realizar uma missão ao país e dar apoio à Guiné Equatorial no cumprimento destes aspetos".