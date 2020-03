IHS Markit prevê crescimento de 4% em Moçambique e apoio do FMI no segundo semestre A analista que segue a economia de Moçambique na IHS Markit disse hoje à Lusa que o país deverá crescer entre 3 e os 4%, antevendo que a ajuda financeira do FMI comece no segundo semestre. internacional Lusa internacional/ihs-markit-preve-crescimento-de-4-em_5e720628b0d677194c9efaa2





"Continuamos a prever que a taxa de crescimento do Produto Interno Bruto fique entre os 3% e os 4% este ano", disse Thea Fourie, quando questionada pela Lusa relativamente ao impacto da pandemia de Covid-19 no país africano.

"Os esforços de reconstrução no seguimento do ciclone do ano passado vão continuar, e o desenvolvimento do gás natural líquido no norte do país também deve sustentar o crescimento", acrescentou a analista.