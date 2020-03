Hotéis de Madrid recebem 9.000 infetados para aliviar hospitais

A região de Madrid está a converter 40 hotéis em unidades para receber cerca de 9.000 infetados com sintomas mais leves do novo coronavírus, que depois serão dirigidos para hospitais ou para casa consoante a gravidade do seu estado.

