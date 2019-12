Guiné Equatorial exorta Estados da ONU a reforçarem luta contra mercenários em África

A Guiné Equatorial apresentou no início da semana uma proposta de resolução aos seus pares do Conselho de Segurança da ONU para reforçarem a luta contra os mercenários no centro de África, sem, no entanto, identificar países.

Lusa

